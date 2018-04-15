بالفيديو.. أطفال غزة يهتفون للإرهابي ” قاسم سليماني ” بأوامر من حماس

القدس(صدى):

وثق مقطع فيديو، قيام عدد من أطفال غزة بتمجيد الإرهابي قاسم سليماني، قاتل الأطفال في غزة والعراق واليمن، جاء هذا بناءًا على تعليمات من حركة حماس التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية في فلسطين.

وأظهر الفيديو، مجموعة من الأطفال وهم يهتفون ويؤيدون قاسم سليماني بعبارات داعمة، ويحملون صورته وكأنه مناضل ثوري، وليس إرهابي.

وأثار هذا المقطع غضب العديد، فكيف لأطفال في عمر الزهور، أن يتلفظوا بعبارات سياسية مثل هذه، ويهتفون من أجل شخص لا يعلمون حقيقة إنجازاته الإرهابية، ولكن الجماعة تسعى إلى تحقيق أهدافها فقط دون النظر لأحد، ولذلك يرجح البعض أن هذا الحدث جاء بإجبار من حركة حماس الإرهابية.

ويذكر أن اسم قاسم سليماني، برز كعقل مدبر للعمليات الإرهابية الخارجية التي ينفذها فيلق القدس الذراع العسكرية والأمنية للحرس الثوري الإيراني في المنطقة والعالم بقيادته، منذ أن صنفه كل من واشنطن في العام 2007 والاتحاد الأوروبي عام 2011، في قائمة الإرهاب الدولية.

ووضعته وزارة الخزانة الأميركية وقياديا آخر بالحرس الثوري وهو حيدر تشيذري، على لائحة العقوبات، بسبب مشاركتهما النظام السوري في قمع الاحتجاجات الشعبية عام 2011.

وفي يوليو 2015 أوضحت ويندي شرمان، مساعدة الشؤون السياسية لوزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن ستبقي قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني، واللواء قاسم سليماني على لائحة الارهاب الأمريكية.