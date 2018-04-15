عبدالعزيز العثيم أفضل الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط

سعيد العجل(صدى):

أختير الاستاذ عبدالعزيز بن عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي لشركة اسواق العثيم ضمن افضل الرؤساء التنفيذيين على مستوى الشرق الاوسط .

وجاء هذا الاختيار تقديرا لعطائه المتميز وتعزيزاً لموقع شركة أسواق عبدالله العثيم في قطاع التجزئة.

وقد تلقى العثيم التهاني والتبريكات من مختلف شرائح المجتمع من اصحاب السعادة والمعالي ومن رجال الاعمال والوجهاء والاهل والزملاء .

ويعد العثيم من القيادات الشابة والطموحة التي حققت نجاح يشار اليه بالبنان طيلة مسئولياته المختلفة في اسواق العثيم .