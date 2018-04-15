مكالمات مجانية هدية لمواطني الحد الجنوبي من الاتصالات السعودية
أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC ، اليوم الأحد، عن إتاحتها المكالمات والانترنت مجاناً داخل الشبكة وخارجها في منطقة الحد الجنوبي ولمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الأحد 15 أبريل الساعة 12 منتصف الليل وحتى 17 أبريل الساعة 11:59 مساءً .
ويتمكن المتواجدين بالحد الجنوبي من التمتع بمكالمات وانترنت مجاني دون حدود والاستفادة من هذا العرض والذي يأتي ضمن المبادرات التي سبق أن أطلقتها الاتصالات السعودية بهذا الخصوص.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27114 ] نشر منذ 43 دقيقة
زين
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9772 ] نشر منذ 27 دقيقة
شـــــي مِنــــــتاز . يســـتاهلــون .👍.