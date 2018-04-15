مكالمات مجانية هدية لمواطني الحد الجنوبي من الاتصالات السعودية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC ، اليوم الأحد، عن إتاحتها المكالمات والانترنت مجاناً داخل الشبكة وخارجها في منطقة الحد الجنوبي ولمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الأحد 15 أبريل الساعة 12 منتصف الليل وحتى 17 أبريل الساعة 11:59 مساءً .

ويتمكن المتواجدين بالحد الجنوبي من التمتع بمكالمات وانترنت مجاني دون حدود والاستفادة من هذا العرض والذي يأتي ضمن المبادرات التي سبق أن أطلقتها الاتصالات السعودية بهذا الخصوص.