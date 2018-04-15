بالصور.. أولياء أمور طلاب ” بشر بن الوليد ” يشكرون معلمي المدرسة

عمار القحطاني(صدى):

بادر عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة بشر بن الوليد الابتدائيه بضاحية لبن غرب مدينة الرياض بتقديم الشكر لمعلمي المدرسة، وهم : قائد المدرسة الأستاذ محمد الباتلي والأستاذ هادي العتيبي و الأستاذ صالح الزهراني والأستاذ ياسر المالكي والأستاذ سعد الشهري والأستاذ بندر العتيبي.

ويذكر أن ذلك الشكر على جهودهم الحثيثة مع الطلاب ودورهم التربوي في احتواء الطلبه وكذلك على مهاراتهم التعليمية في تعليم الطلاب.