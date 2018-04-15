بالصور.. أولياء أمور طلاب ” بشر بن الوليد ” يشكرون معلمي المدرسة
بادر عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة بشر بن الوليد الابتدائيه بضاحية لبن غرب مدينة الرياض بتقديم الشكر لمعلمي المدرسة، وهم : قائد المدرسة الأستاذ محمد الباتلي والأستاذ هادي العتيبي و الأستاذ صالح الزهراني والأستاذ ياسر المالكي والأستاذ سعد الشهري والأستاذ بندر العتيبي.
ويذكر أن ذلك الشكر على جهودهم الحثيثة مع الطلاب ودورهم التربوي في احتواء الطلبه وكذلك على مهاراتهم التعليمية في تعليم الطلاب.
طلال[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 55 دقيقة
يستاهلون الله يعطيهم العافية
نهى[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 55 دقيقة
الف شكر للمعلمين الكرام
طلال[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 55 دقيقة
كاد المعلم ان يكون رسولا
فهد[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 54 دقيقة
يستحقون الشكر والثناء
ماجد[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 54 دقيقة
اهل الثقه والامانه
فيصل[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 53 دقيقة
المعلمين هم حاملون الرسالات
خلود[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يوفقهم ويحميهم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27114 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله يوفقهم