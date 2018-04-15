بالصور.. إزالة 8370م 2 من الأحواش المخالفة وسحب 19 هيكلًا تالفًا في أبها

أبها(صدى):

نفذت أمانة منطقة عسير، حملة لإزالة نحو 19 سيارة وهيكلاً تالفًا من شوارع الأحياء بمدينة أبها، وذلك خلال الأسبوع الأول منذ انطلاقتها .

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة منطقة عسير المهندس سعيد محمد الشهراني أن الأمانة ممثلة بأمين منطقة عسير المهندس عبدالله المصلح تتابع سير أعمال وإنجازات المبادرة بحرص منه شخصياً والتي بدأت أعمالها منذ أسبوع .

جاءت هذه المبادرة ضمن برنامج مدينتي 2018 م لتتوافق مع برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، والتي تعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ، إضافة إلى تحسين المشهد الحضري في المنطقة، مشيرًا إلى أن الحملة تهدف إلى إزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام واللوحات الدعائية المخالفة والسيارات التالفة والمهملة في الشوارع والميادين والتي تهدف إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التلوث البصري بمنطقة عسير .