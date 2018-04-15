والد الدكتور جبريل عريشي في ذمة الله

الرياض(صدى):

انتقل الى رحمة الله مساء أمس السبت الشيخ حسن بن محمد العريشي عضو مجلس الشورى سابقاً والأستاذ محمد حسن العريشي والعقيد حسن العريشي ،وسيصلى على الفقيد اليوم الأحد صلاة العصر بمسجد ابن اليماني بحي الورود والدفن بمقبرة بني مالك بمحافظة جدة وصحيفة ” صدى ” تتقدم بأصدق التعازي وأحر المواساه في الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. و{إنا لله وإنا إليه راجعون}

ويتقبل العزاء في الفقيد على العنوان التالي: https://goo.gl/maps/W7bWnYvui7A2 .