دراسة حديثة تكشف في أي عمر ينجذب الرجل للمرأة

هلسنكي(صدى):

ينجذب معظم الرجال جنسياً إلى المرأة التي تبلغ من العمر الخامسة والعشرين، هذا ما ذكرته دراسة حديثة والسبب بحسب الدراسة أن هذا العمر هو العمر الذين تكون فيه المرأة في قمة الخصوبة.

وتشير الدراسة أيضاً أن هناك اختلافاً بين النساء والرجال فيما يتعلق بما يفضلونه على صعيد عمر الشريك.

الرجال دون العشرين من العمر يفضلون النساء الأكبر منهم سناً (التي تبلغ الخامسة والعشرين) بينما الرجال الذين يتجاوزون الثلاثين من العمر يفضلون المرأة الأصغر منهم.

وبحسب الدراسة التي تستند الى موضوع التطور، تبين أن النساء أكثر انتقاء من الرجال على صعيد السلوك الزوجي.

الرجال على مختلف أعمارهم، يفضلون المرأة في منتصف العشرين من عمرها بينما النساء يفضلن الرجال الذين يماثلونهن في العمر أو الأكبر منهن بقليل.

يُشار إلى أنّ هذه الدراسة أجريت على اثني عشر ألف فنلندياً.