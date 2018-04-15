بالصور.. رنج روفر إيفوك 2019 الجيل القادم تظهر في شكلها المتوقع

جينيف(صدى):

رنج روفر إيفوك حققت نجاحاً هائلاً منذ إطلاقها، نتاج ذلك، لاند روفر لا تنوي العبث بـ “ وصفة نجاحها ” في جيلها الثاني.

واستنادا على المرات العديدة التي ظهرت فيها إيفوك أثناء اختبارها، بات مؤكد للجميع بأن الموديل المعاد تصميمه سيستوحى تصميمه من فيلار، حيث الواجهة الأمامية تطورية يتضمنها شبك أمامي نحيل يقع بين مصابيح أمامية معاد تصميمها، كما أن الكروس أوفر لديها فتحات تهوية سفلية أكبر من المعتاد وغطاء محرك منتفخ، بالإضافة إلى احتفاظها بأقواس عجلاتها العضلية وزجاجها الخلفي وسقفها المنحدر.

خلفية إيفوك على ناحية أخرى، ستتبنى مصابيح خلفية جديدة مع تحديث طفيف للمصد الخلفي والإبقاء على مشتت الهواء نفسه.

الداخلية سيتم تحديث تصميمها هي الأخرى لتحظى بنظام تاتش برو المزدوج والذي يأتي مع نظام معلومات وترفيه مركزي، على أن تتيح الشاشة الأخرى الوصول إلى نظام التحكم بالمناخ ومميزات مريحة للعملاء.

متوقع استناد إيفوك 2019 على نسخة محدثة من معمارية D8، والمنصة المعدلة متوقع إتاحتها لمساحة رحبة في المقصورة، خاصة للأقدام والأمتعة بالمقاعد الخلفية.

خيارات مولدات الطاقة لا تزال مجهولة ولكن يمكننا توقع مجموعة محركات إنجينيوم 4 سلندر ويتضمنها بترول ستتوفر بقوة 237 و296 حصان، في حين تحظى نسخ الديل على محركات 148 و237 حصان، مع الاقتران إما بنظام دفع أمامي أم رباعي.

في وقت لاحق، لاند روفر ربما تقدم نسختين بالقابس الكهربائي والذي يتضمنه محرك بترول-كهرباء 1.5 لتر أو ديزل-كهرباء 2 لتر.

هذا ورنج روفر إيفوك 2019 الجديدة كلياً متوقع تدشينها في أكتوبر 2018 بمعرض باريس للسيارات، على أن تصل للأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام المقبل.

