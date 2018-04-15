دنيا بطمة تحتفل بنجاح أغنيتها ” علمتني ” بطريقتها الخاصة

أماني الغامدي(صدى):

عبرت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ ، عن سعادتها بنجاح أغنيتها الأخيرة ” علمتني ” والتي تخطى عدد مشاهديها عبر ” يوتيوب ” الـ 1.5 مليون مشاهدة .

ونشرت بطمة صورة من جلسة تصوير جديدة عبر صفحتها الشخصية بإنستجرام وعلقت عليها ، قائلة ” أعدكم بأنه لا زلتم لم تروا روعة القادم ” .

يٌشار إلى أن أغنية ” علمتني ” من كلمات أحمد صبري وألحان سعيد الإمام وتوزيع خليفة وزياد زيمان، وصورتها على طريقة الفيديو كليب ظهرت فيه بإطلالة بالأبيض والأسود كحنين منها للزمن الجميل وتماشياً مع الأغنية.