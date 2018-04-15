نيكي هايلي: لن نسحب قواتنا من سوريا
أكدت نيكي هايلي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، اليوم الأثنين، على أن أمريكا لن نسحب قواتها من سوريا حتى تحقيق أهدافها.
وقالت ” هايلي “: ” الأهداف الأميركية في سوريا هي التأكد من عدم استخدام السلاح الكيماوي مجددا، والتأكد من هزيمة داعش ومراقبة السلوك الإيراني “.
يجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علق أمس السبت، عقب تنفيذ الضربة على أهداف سورية ردًا على الهجوم الكيميائي الذي وقع في دوما بالغوطة الشرقية قبل أسبوع، قائلًا: المهمة اكتملت ، مشيدًا بتعاون بريطانيا وفرنسا مع الولايات المتحدة.
رااايق[ عدد التعليقات: 4479 ] نشر منذ 1 ساعة
لا تنسحبون حالكم حال روسيا وإيران وتركيا والمليشيات التابعة لها والمرتزقة *!!!!
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هذا كله ببركات الجبان بشار الجحش ** كلب روسيا **!!! وإيران وكلابها *!!!
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صارت سوريا مرتعى للدول * كل من جاء تفل فيها **!!!!
سالم محمد[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 26 دقيقة
السبب مو من امريكا ولا روسيا ولا ايران السبب ما عرف بالربيع العربي هو من دمر سوريا قبل ٢٠١١ لم توجد ايران ولاروسيا ولا امريكا وكانت سوريا من اقوى الدول وامن امان ، لو كان اسقاط النظام يجلب الخير لحصل بالعراق بعد صدام وليبيا بعد القذافي وتونس بعد بن علي وغيرهم ،