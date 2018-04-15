نيكي هايلي: لن نسحب قواتنا من سوريا

واشنطن(صدى):

أكدت نيكي هايلي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، اليوم الأثنين، على أن أمريكا لن نسحب قواتها من سوريا حتى تحقيق أهدافها.

وقالت ” هايلي “: ” الأهداف الأميركية في سوريا هي التأكد من عدم استخدام السلاح الكيماوي مجددا، والتأكد من هزيمة داعش ومراقبة السلوك الإيراني “.

يجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علق أمس السبت، عقب تنفيذ الضربة على أهداف سورية ردًا على الهجوم الكيميائي الذي وقع في دوما بالغوطة الشرقية قبل أسبوع، قائلًا: المهمة اكتملت ، مشيدًا بتعاون بريطانيا وفرنسا مع الولايات المتحدة.