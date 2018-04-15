مرضى السكري الأكثر عرضة لـ ” تصلب الشرايين “

متابعات(صدى):

طالبت الرابطة الألمانية للاستعلامات الصحية وحماية المستهلك، مرضى السكري بالانتباه جيدًا إلى قيم الكوليسترول لديهم، تفاديًا للإصابة بتصلب الشرايين، الذي قد يعرضهم لأمراض أخرى خطيرة تهاجم القلب والأوعية الدموية.

حيث أشارت الرابطة الألمانية، إلى أن تصلب الشرايين يحدث بسبب ما يعرف بالكوليسترول الضار، لافتة إلى أن التصلب يحدث لدى مرضى السكري على نحو أسرع من غيرهم.

وعليه، أوصت الرابطة مرضى السكري بضرورة فحص قيم الكوليسترول لديهم بانتظام، والعمل على خفض القيم المرتفعة، وذلك من خلال المواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية، فضلًا عن الإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية.

كما أوضحت الرابطة، أنه من المهم اتباع نظام غذائي صحي، يقوم على الإقلال من اللحوم الغنية بالدهون والإكثار من الأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم والزيوت النباتية، مثل زيت الزيتون، موجهة النصح بالابتعاد عن الأغذية التي تتسبب في ارتفاع الكوليسترول، مثل: ” الدهون الحيوانية وصفار البيض والشوكولاتة والمخبوزات ” .