توحيد كلمة العرب تحت قيادة الملك.. قمة القدس في صور

سمية سليم(صدى):

انطلقت، اليوم الأحد، القمة العربية الـ29 في مدينة الظهران بمحافظة الخبر في المنطقة الشرقية، والتي أظهرت مدى الوحدة والالتئام بين دول الوطن العربي، التي توحدت كلمتهم تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” .

واستقبل الملك سلمان ” حفظه الله ” صباح اليوم، 17 ملكاً ورئيساً من الدول العربية، في القمة التي أطلق عليها فيما بعد ” قمة القدس ” تأكيداً على وجود فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين جميعاً.

ورصدت ” صدى ” مشاهد من ” قمة القدس ” في مجموعة من صور على النحو التالي: