أول ظهور لـ ” لامبورجيني L595 زاجاتو رودستر ” قبل إطلاقها في كونكورز دي اليجانزا

متابعات(صدى):

ظهرت نسخة غامضة من لامبورجيني تعتمد على زاجاتو رودستر على موقع الشركة مؤخراً, وصنفت السيارة باسم L595 زاجاتو رودستر موديل 2018 ويبدو أنها النسخة المكشوفة من لامبورجيني 5-95 زاجاتو التي قدمت في عام 2014. ويتوقع أن تكون نسخة محدودة تتبع نفس نهج السايرة الكوبيه التي قدمت في كونكورز دي اليجانزا فيلا دي استي من 4 سنوات.

وبينما عرض موقع الشركة صورة واحدة للسيارة فيبدو أنها تظل سيارة جميلة مقارنة بالنسخة الاصلية منها. وستحمل السيارة تصميم مميز للمقدمة ووحدات اضاءة خاصة تبدو مطابقة لموديل 5-95 ولكن تتميز السيارة بازالة السقف مع غطاء للمحرك الخلفي بصورة فريدة.

ولا يعرف الكثير حول السيارة ولكن الموديل الاصلي كان يعتمد على جالاردو LP570-4 وتم طلبه من جامع سيارات لامبورجيني البرت سبيسيس وساعدت السيارة في الاحتفال بالذكرى 95 لزاجاتو وحملت محرك V10 سعة 5.2 لتر بقوة 570 حصان وعزم دوران 537 نيوتن متر.

ويتوقع توفر السيارة بدفع كلي وقدرة على التسارع في 3.4 ثانية مع سرعة قصوى 325 كمساعة. ويتوفع معرفة المزيد عن السيارة الشهر المقبل في حدث كونكور دي اليجانزا فيلا دي استي 2018 في شواطيء بحيرة كومو الايطالية في 25 مايو المقبل.