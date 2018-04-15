إصابة شخص في حادث دهس بطريق الصناعة في بريدة

سالم المطيري(صدى):

وقع حادث دهس، اليوم الأحد، بالقرب من محلات زينة السيارات على طريق الصناعة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة القصيم، محمد الجعيثن، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة باشرت عند الساعة 12:12 مساءًا، حادث دهس بطريق الصناعة ببريدة؛ لافتًا إلى أن الحادث نتج عنه إصابة متوسطة الخطورة.

وأكد ” الجعيثن ” أن فرقة التدخل السريع باشرت الحادث، كما تم الكشف وتقديم الإسعافات الأولية بالموقع؛ ثم تم نقل الحالة إلى مستشفى بريدة المركزي.