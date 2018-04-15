عباس متحديا إسرائيل: نتطلع لعقد القمة العربية في القدس في وقت قريب

نايف السالم(صدى):

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، إن إسرائيل لم تنفذ أيا من القرارات الـ86 الصادرة في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف ” عباس ” في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لقمة الظهران العربية : ” الولايات المتحدة باتت طرفا في صراعنا مع إسرائيل ولا تتمتع بمصداقية ” ، مستكملا : ” الاستيطان الإسرائيلي يتم بدعم مستمر من الإدارة الأميركية “.

وتابع : ” واشنطن تقول إنها رفعت ملف القدس عن طاولة المفاوضات وهو خرق للقانون الدولي وسابقة نعتبرها انتكاسة كبرى “.

ودعا الرئيس الفلسطيني إلى عقد مؤتمر دولي لتحصل فلسطين على عضوية أممية كاملة.

ولفت إلى أن إسرائيل تحاول التقدم بطلب لعضوية مجلس الأمن، قائلًا: ” لا يجوز أن تحصل إسرائيل على العضوية في الوقت الذي رفضت فيه تنفيذ أيًا من قرارت مجلس الأمن “.

وأضاف :” إسرائيل لا تحترم مجلس الأمن ولا تحترم الشرعية الدولية ولا يجوز السماح لها بعضوية مجلس الأمن الدولي “.

وعن حركة حماس قال :” حماس تتصرف كسلطة أمر واقع في غزة “، مشيرًا إلى أن حكومة الوفاق يجب أن تتسلم كل ملفات غزة، مؤكدًا : ” لن تقبل بغير ذلك “.

كما وجه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ لتبرع السعودية بمبلغ 150 مليون دولار لدعم الأوقاف الإسلامية في القدس.