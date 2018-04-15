خادم الحرمين يعلن انتهاء الجلسة الافتتاحية لقمة القدس والانتقال لجلسة مغلقة

عادل الحربي(صدى):

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، انتهاء الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ29 ” قمة القدس ” ، والانتقال إلى جلسة مغلقة.

وألقى كلًا من ” خادم الحرمين الشريفين وأمير الكويت، وملك البحرين، ورئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس الفلسطيني، والأمين العام للجامعة العربية ” ، كلمة أمام حضور القمة، متناولين القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينة.

وخلال الجلسة أطلق خادم الحرمين الشريفين لقب ” قمة القدس ” على الدورة التاسعة والعشرين للقمة العربية؛ في إشارة منه إلى اهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للعرب.

يُذكر أن فعاليات القمة العربية الـ29، بدأت اليوم الأحد، بمشاركة 17 رئيسًا وملكًا عربيًا، لبحث الأوضاع في المنطقة العربية، حيث تتصدر أجندة الأعمال ملفات إقليمية أبرزها الوضع في سوريا والأزمة في اليمن والتدخلات الإيرانية في المنطقة.