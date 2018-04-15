بوفون يرفض الاعتراف بخطئه

نواف السالم(صدى):

رفض جيانلويجي بوفون، حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي، الاعتراف بخطئه الذي ارتكبه في المباراة التي جمعت فريقه بنادي ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض بوفون للطرد قبل ثوانٍ من انتهاء المباراة؛ عندما قام الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير، بإخراج البطاقة الحمراء له، وذلك بعدما اعترض بوفون بغضب شديد على احتساب ركلة جزاء لريال مدريد.

وأكد حارس يوفنتوس قائلًا: ” لا يجب أن اعتذر، أنا إنسان لدي عاطفة وشعور بالغضب فيما أقوم به، سواء كنت مصحًا أم مخطئًا بالحديث للحكم بتلك الطريقة. ” ، مضيفًا: ” في الرياضة لا يمكنني أن أكون متوازنًا في حديثي، من الممكن أن أتحدث بطريقة مختلفة، لكن المحتوى يبقي كما هو، لو تكرر الموقف لقلت نفس ما قلته مرة أخرى. ”