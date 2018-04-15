بالفيديو.. مقارنة بين رؤى الصبان ونادين نسيب من الأجمل

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمقارنة بين الإعلامية رؤى الصبان زوجة الإعلامي السعودي حمود الفايز ، والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم .

وظهر بالفيديو عدد من الصور لرؤى ونادين بإطلالات متشابهة ، وانقسم المتابعون في التعبير عن رأيهم ، فمنهم من عبر عن إعجابه برؤى الصبان وإطلالاتها ، ومنهم من أٌعجب بنادين نسيب .