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بالفيديو.. مقارنة بين رؤى الصبان ونادين نسيب من الأجمل

بالفيديو.. مقارنة بين رؤى الصبان ونادين نسيب من الأجمل
أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمقارنة بين الإعلامية رؤى الصبان زوجة الإعلامي السعودي حمود الفايز ، والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم .

وظهر بالفيديو عدد من الصور لرؤى ونادين بإطلالات متشابهة ، وانقسم المتابعون في التعبير عن رأيهم ، فمنهم من عبر عن إعجابه برؤى الصبان وإطلالاتها ، ومنهم من أٌعجب بنادين نسيب .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4479 ] نشر منذ 2 ساعتين

ما شاء الله ** رؤى الصبان * احلى ****!!!

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