بالفيديو.. مقارنة بين رؤى الصبان ونادين نسيب من الأجمل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمقارنة بين الإعلامية رؤى الصبان زوجة الإعلامي السعودي حمود الفايز ، والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم .
وظهر بالفيديو عدد من الصور لرؤى ونادين بإطلالات متشابهة ، وانقسم المتابعون في التعبير عن رأيهم ، فمنهم من عبر عن إعجابه برؤى الصبان وإطلالاتها ، ومنهم من أٌعجب بنادين نسيب .
رااايق[ عدد التعليقات: 4479 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما شاء الله ** رؤى الصبان * احلى ****!!!
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9772 ] نشر منذ 1 ساعة
صحــيح يخـوي رااايق . رؤى أحلــــــــــى .