خادم الحرمين: 150 مليون دولار من المملكة لدعم الأوقاف الإسلامية بالقدس

حمود العنزي(صدى):

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، عن دعم المملكة لبرنامج الأوقاف الإسلامية بالقدس الشريف، بمبلغ 150 مليون دولار، بالإضافة إلى 50 مليون دولار سيتم تقديما لوكالة الأونورا.

وأطلق خادم الحرمين ” حفظه الله ” ، على قمة الظهران اسم ” قمة القدس ” ، قائلاً : ” ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين جميعاً ” .