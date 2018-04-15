خادم الحرمين: 150 مليون دولار من المملكة لدعم الأوقاف الإسلامية بالقدس
أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، عن دعم المملكة لبرنامج الأوقاف الإسلامية بالقدس الشريف، بمبلغ 150 مليون دولار، بالإضافة إلى 50 مليون دولار سيتم تقديما لوكالة الأونورا.
وأطلق خادم الحرمين ” حفظه الله ” ، على قمة الظهران اسم ” قمة القدس ” ، قائلاً : ” ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين جميعاً ” .
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يعلن عن تسمية #القمة_العربية الـ 29 بـ #قمة_القدس. #الإخبارية #قمة_الظهران pic.twitter.com/r7lwVbazTr
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 15 April 2018
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