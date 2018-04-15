بعد نهاية الدوري.. 5 مدربين فقط حافظوا على مقاعدهم

طلال الغامدي(صدى):

شهدت أندية دوري المحترفين، خلال هذا الموسم تغييرات واسعة على مستوى المدربين؛ حيث تم إقالة البعض واستبدالهم بآخرين.

وعلى جانب أخر احتفظت5 أندية فقط بمدربيها طوال الموسم؛ الذي انتهى بتتويج الهلال بطلًا للدوري.

والـ 5 مدربين هم : مدرب الأهلي الأوكراني ريبروف، مدرب الفيصلي والصربي فوك رازوفيتش ، البرتغالي جوزيه غوميز مدرب التعاون، والتشيلي لويس سييرا مدرب الاتحاد، والتونسي فتحي الجبال مدرب الفتح.

وانهى الأهلي موسمه في المركز الثاني، بينما احتل الفتح المركز الخامس، وجاء الفيصلي في المركز السادس، بينما احتل التعاون في المركز السابع، والاتحاد المركز التاسع.