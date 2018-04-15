بالصور.. ولي العهد يستمع لكلمات رؤساء وملوك القمة العربية

نايف السالم(صدى):

أظهرت مجموعة من الصور الملتقطة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أثناء مشاركته في القمة العربية الـ29 بالظهران، أثناء استماعه لكلمات ضيوف القمة.

وألقى كل من الملك عبدالله ملك الأردن، وخادم الحرمين الشريفين ” حفظه الله ” ، وأمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، حتى الآن كلماتهم في القمة.





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