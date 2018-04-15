ملك البحرين: رئاسة السعودية للقمة سيعود بالخير على الأمن العربي

علي القحطاني(صدى):

أشاد ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، اليوم الأحد، باستضافة السعودية للقمة العربية في دورتها الـ29، مؤكدًا أن رئاسة السعودية للقمة في هذه المرحلة الهامة ستعود بالخير على تعزيز الأمن القومي العربي.

وأضاف ” آل خليفة ” خلال كلمته بقمة الظهران، أن السعودية قادرة على جعل الأمة العربية تمضي قدمًا نحو تعزيز العمل المشترك وصون العمل القومي العربي، مؤكدًا أن التعاون بين الأشقاء سيحفظ للدول العربية مقدراتها ويضمن لها الأمن والاستقرار.

كما تطرق إلى القضية الفلسطينية، مؤكدًا تمسك العرب بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مشددًا على ضرورة التوصل لسلام عادل وشامل للفلسطينيين وفقا لحل الدولتين، مطالبًا المجتمع الدولي بالقيام بدور أكبر في تنفيذ قراراته.

يُذكر أن فعاليات القمة العربية الـ29، بدأت اليوم الأحد، بمشاركة 17 رئيسًا وملكًا عربيًا، لبحث الأوضاع في المنطقة العربية، حيث تتصدر أجندة الأعمال ملفات إقليمية أبرزها الوضع في سوريا والأزمة في اليمن والتدخلات الإيرانية في المنطقة.

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