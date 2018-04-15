بعد الكشف عن مذكرة سرية لها.. ” أبل ” اعتقلت 12 موظفا

واشنطن(صدى):

كشف موقع ” بلومبرج ” الأمريكي، عن تعميم داخلي ” مذكرة سرية ” ، أصدرتها شركة ” أبل ” العالمية لموظفيها، تحذرهم فيه من تسريب أي معلومات خاصة بالشركة أو منتجاتها لوسائل الإعلام، وأشارت فيه لاعتقالها 12 من موظفيها، من ضمن 29 شخص سربوا بيانات خاصة بالشركة بالفعل.

حيث لفت التعميم، إلى أن أولئك الأشخاص واجهوا عواقب وخيمة لتسريبهم بيانات الشركة، فلم يقتصر الأمر على مجرد تسريحهم من عملهم، وإنما واجهوا عقوبات بالسجن، وغرامات مالية كبيرة، لسرقتهم أسرار الشركة التجارية، والتي تصنف على أنها جرائم فيدرالية.

فيما أنذرت ” أبل ” موظفيها، التي وصفتهم بـ ” الأصدقاء المزيفين ” ، من وسائل الإعلام، الذين يتقربون منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض الحصول على أسرار داخلية تخص الشركة ونقلها للجمهور.