بعد الضربة الجوية على سوريا.. ترامب يوضح ما يعنيه بـ ” المهمة اكتملت “

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه تم تنفيذ الضربة السورية بشكل مثالي ومحدد، لافتًا إلى أن بعض وسائل الإعلام حاولت تقويضها عبر التركيز على قوله إن ” المهمة اكتملت ” .

وصرح ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” كنت أعلم أن الإعلام الزائف سيركز على عبارة ” المهمة اكتملت ” ولكنني رأيت أنها عبارة عسكرية رائعة ويجب إعادة استخدامها غالبًا. ”

ومن الجدير بالذكر، إنه علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، عقب تنفيذ الضربة على أهداف سورية ردًا على الهجوم الكيميائي الذي وقع في دوما بالغوطة الشرقية قبل أسبوع، قائلًا: المهمة اكتملت ” مشيدًا بتعاون بريطانيا وفرنسا مع الولايات المتحدة.