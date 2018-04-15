بعد الضربة الجوية على سوريا.. ترامب يوضح ما يعنيه بـ ” المهمة اكتملت “
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه تم تنفيذ الضربة السورية بشكل مثالي ومحدد، لافتًا إلى أن بعض وسائل الإعلام حاولت تقويضها عبر التركيز على قوله إن ” المهمة اكتملت ” .
وصرح ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” كنت أعلم أن الإعلام الزائف سيركز على عبارة ” المهمة اكتملت ” ولكنني رأيت أنها عبارة عسكرية رائعة ويجب إعادة استخدامها غالبًا. ”
ومن الجدير بالذكر، إنه علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، عقب تنفيذ الضربة على أهداف سورية ردًا على الهجوم الكيميائي الذي وقع في دوما بالغوطة الشرقية قبل أسبوع، قائلًا: المهمة اكتملت ” مشيدًا بتعاون بريطانيا وفرنسا مع الولايات المتحدة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45715 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب ,,
طلال[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل
عمار[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 3 ساعات
الله ياخدك
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2337 ] نشر منذ 2 ساعتين
مسرحية سامجة..
عدة صواريخ لم يسمع لها اثر
بينما صاروخ واحد قتل عشرات الاطفال
في تحفيظ القرآن في افغانستان.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 782 ] نشر منذ 58 دقيقة
طلع ظربيط ..طقعانكو
abc[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 18 دقيقة
المهمة. فشلت