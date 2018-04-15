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  3. بعد الضربة الجوية على سوريا.. ترامب يوضح ما يعنيه بـ ” المهمة اكتملت “

بعد الضربة الجوية على سوريا.. ترامب يوضح ما يعنيه بـ ” المهمة اكتملت “

بعد الضربة الجوية على سوريا.. ترامب يوضح ما يعنيه بـ ” المهمة اكتملت “
واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه تم تنفيذ الضربة السورية بشكل مثالي ومحدد، لافتًا إلى أن بعض وسائل الإعلام حاولت تقويضها عبر التركيز على قوله إن ” المهمة اكتملت ” .

وصرح ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” كنت أعلم أن الإعلام الزائف سيركز على عبارة ” المهمة اكتملت ” ولكنني رأيت أنها عبارة عسكرية رائعة ويجب إعادة استخدامها غالبًا. ”

ومن الجدير بالذكر، إنه علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، عقب تنفيذ الضربة على أهداف سورية ردًا على الهجوم الكيميائي الذي وقع في دوما بالغوطة الشرقية قبل أسبوع، قائلًا: المهمة اكتملت ” مشيدًا بتعاون بريطانيا وفرنسا مع الولايات المتحدة.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 3 ساعات

حسبي الله ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 3 ساعات

الله ياخدك

[ عدد التعليقات: 2337 ] نشر منذ 2 ساعتين

مسرحية سامجة..
عدة صواريخ لم يسمع لها اثر
بينما صاروخ واحد قتل عشرات الاطفال
في تحفيظ القرآن في افغانستان.

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 18 دقيقة

المهمة. فشلت

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