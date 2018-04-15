مدير ” هيئة مكة ” يبين تحذير العلماء من الإخوان في محاضرة بالحرس الوطني

إبراهيم الزهراني(صدى):

ألقى فضيلة مدير عام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري محاضرة عن (تحذير العلماء من جماعة الإخوان المسلمين) في جامع وكالة وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي بمحافظة جدة ضمن برنامج حملة الأمن الفكري تحت شعار صفا واحدا والذي ينظمه جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني، حضر المحاضرة عدد من منسوبي القطاع من مدنيين وعسكريين وفي مقدمتهم قائد جهاز الإرشاد والتوجيه العقيد عبدالهادي العمري وعدد من ضباط الجهاز وأفراده.

تحدث فضيلة الشيخ العمري عن أهمية التمسك بمنهج السلف الصالح الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده أئمة السلف وعدم مخالفته ونبذ التفرق والفرقة والالتفاف مع جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من الجماعات الخارجة عن المنهج السلفي مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وأقوال الذي خالفوا المنهج النبوي وانتهجوا طريقة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة.

وذكر فضيلته أقوال العلماء فيهم وفي خطرهم ومنهجهم.

والجدير بالذكر أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة شاركت في الحملة بمحاضرات ومعرض توعوي يحقق أهداف الحملة.

من جهة أخرى قام فضيلة المدير العام الشيخ فؤاد بن سعود العمري بزيارة لسعادة مساعد القطاع الغربي بوزارة الحرس الوطني للشؤون العسكرية اللواء مانع بن عمر أبا العلا في مكتبه شاكرا له هذه الدعوة للمشاركة في حملة الأمن الفكري تحت شعار صفا واحدا وان الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعتني بهذا المسار الفكري الحساس من خلال برامجها التوعوية والوقائية ومن ضمنها برنامج ( اعتدال ) والذي يُعنى بمحاربة الفكر الضال والتحذير من الجماعات المنحرفة و الدخيلة على مجتمعنا وهي برامج تحظى بدعم من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

