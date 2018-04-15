خيركم تفتتح أول حلقة لضعاف السمع في جدة

نايف السالم(صدى):

افتتحت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن أول حلقة لضعاف السمع بجدة وذلك بجامع الرحمة بحي المروة.

وأكد رئيس مجلس إدارة خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي أن حلقة الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لـضعاف السمع تعتبر أول حلقة متخصصة في تعليم القرآن لذوي الاحتياجات الخاصة فئة ضعاف السمع في جدة ، وتحت اشراف وحدة البرامج النوعية بمركز اشراف المرافق العامة وعدد طلابها 11 طالباً ، ومعلمها الأستاذ حذيفة سليمان المشرعي حافظ للقرآن وضعيف سمع.

وأشار المهندس حنفي أن حلقة ضعاف السمع هي امتداد لمسيرة خيركم في تعليم كتاب الله لذوي الاحتياجات الخاصة فلدى الجمعية حلقات للمكفوفين وذوي الإعاقة السمعية والصم وذوي الاعاقة الفكرية ومصابي التوحد ويتخرج منها سنويا من 5 إلى 10 حفاظ للقرآن ، كما أطلقت خيركم تطبيقات عبر الأجهزة الذكية وباللغتين العربية والانجليزية لذوي الاحتياجات الخاصة في كافة بقاع العالم تحت اسم (القرآن نورني) والمستفيدين منه بالآلاف ولله الحمد.

وفي السياق نفسه أشاد خطيب وإمام جامع الرحمة الشيخ فيصل الغامدي بجهود جمعية خيركم في دعمها المعطاء لحلقات تحفيظ القرآن الكريم والاهتمام بهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع موضحا أن استضافة الجامع لأول حلقة لضعاف السمع في جدة فخر لمنسوبي المسجد وأهالي حي المروة وهذا من توفيق الله عز وجل ثم دعم وتشجيع ولاة أمرنا – حفظهم الله – في هذا الوطن المبارك.