إطلاق نظام ” رصيد ” لتطوير آلية استرداد المطالبات التأمينية للمركبات

عادل الحربي(صدى):

كشفت شركة ” نجم ” لخدمات التأمين، عن الانتهاء من تطوير وإطلاق نظام ” رصيد ” ، ليسهم في تطوير ومعالجة آلية استرداد المطالبات التأمينية للمركبات بين جميع شركات التأمين في المملكة.

حيث يوفر هذا النظام، منصة إلكترونية تجمع شركات التأمين، بهدف تسهيل وتحسين عملية رفع ومتابعة وتسوية مطالبات الاسترداد التأمينية للمركبات، وذلك طبقًا لوقت محدد وتنسيق مباشر للعمليات بين بعضها البعض. ‏

وعليه، تقوم شركات التأمين المستحقة برفع مطالبات الاسترداد عبر النظام، ومتابعتها آليًا مع شركات التأمين الأخرى، لتسويتها وتحصيل المبالغ خلال الفترة المحددة في اتفاقية مستوى خدمة ” رصيد ” .

ومن جانبه، أعلن فهد بن إبراهيم العقيل، الرئيس التنفيذي لشركة ” نجم ” ، عن أنه قد تم تطوير نظام رصيد من قبل ” نجم ” ، لتمكين شركات التأمين المشتركة في الخدمة من تسوية المطالبات التأمينية فيما بينها، فضلًا عن تبسيط الإجراءات المتعلقة بها بشكل مباشر وسريع.

فيما أشار ” العقيل ” ، إلى سعي شركة ” نجم ” المستمر، لتطوير وتوفير الحلول الإلكترونية للإسهام في تطوير قطاع التأمين، ومساندة الأطراف ذات العلاقة للارتقاء بخدمات التأمين، وذلك وفقًا لما تنص عليه قوانين وتوجيهات مؤسسة النقد والإسهام في نمو واستقرار هذا القطاع الحيوي بالمملكة.