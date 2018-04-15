الأسهم جاذبة بعد تراجع العقار.. ومؤشرات البطالة تؤرق المسؤولين

سالم المطيري(صدى):

أوضح رئيس مجلس الغرف، رئيس غرفة تجارة وصناعة الرياض، المهندس أحمد الراجحي، أن سوق الأسهم ستبقى جاذبة، خصوصًا في ظل تراجع سوق العقار؛ حيث سيجد المستثمرون الفرصة متاحة لتحريك رؤوس أموالهم في الأسهم، التي خرجت من سوق العقار.

وأشار ” الراجحي ” إلى أن سوق الأسهم ستبدأ بالتحسن التدريجي خلال السنوات الخمس القادمة، مبينًا أنه توجد حلول للتغلب على أسعار الاستقدام المرتفعة، وذلك عن طريق تسهيل الموافقة على طلب تأشيرات العمالة، وتحديد مدة زمنية محددة ليتم الالتزام بها.

وأكد رئيس الغرف، أن ذلك للتخفيف على أصحاب الأعمال التكاليف والخسائر المادية والزمنية، وتطوير الأنظمة والقوانين المعمول بها لتسهيل الإجراءات، ووضع الضوابط لها، واستشارة رجال الأعمال قبل التوقيع على الاتفاقيات، حتى لا يفتح المجال للطرف الآخر لفرض شروطه بعد التوقيع كما حدث في بعض الاتفاقيات.

وعلى جانب آخر، قال ” الراجحي ” أن معدلات البطالة أصبحت تؤرق المسؤولين مع وصول نسبتها إلى 12.8% في نهاية العام الماضي، مشيرًا إلى أن البنوك مطالبة بإعادة جدولة مديونيات المقاولين بإيجاد آلية أفضل فيما يتعلق بالتعاملات المالية مع هذا القطاع المهم تختلف عن القطاعات الأخرى؛ وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع حاليًا.