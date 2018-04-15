طريقة استكمال إجراءات تخصيص الدعم للمستفيدين من الدفعة الرابعة لبرنامج سكني

علي القحطاني(صدى):

يعتزم المستفيدين الذين ظهرت أسماءهم ضمن الدفعة الرابعة من برنامج سكني، إلى استكمال إجراءات تخصيص الدعم من خلال بوابة وزارة الإسكان الإلكترونية.

وسيقوم المستفيدين بالدخول إلى مواقع كل جهة بحسب نوع التمويل الذي حصل عليه كل مستفيد، من خلال الرابط هنا، ولمستفيدي ‫صندوق التنمية العقارية الدخول إلى بوابة الصندوق عبر الرابط هنا .

ويستطيع المواطنين، الاستعلام عن كافة أسماء المستفيدين من برنامج سكني الدفعة الرابعة من خلال الرابط هنا .

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