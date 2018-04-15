ضبط بضائع مغشوشة بقيمة 333 مليون ريال بالمملكة حتى نهاية 2017

حمود العنزي(صدى):

كشف عيسى العيسى، مستشار المحافظ والمتحدث باسم الهيئة العامة للجمارك، عن عدد السلع والبضائع المغشوشة والمقلدة التي ضُبطت حتى نهاية العام الماضي 2017 ، حيث بلغت أكثر من 22 مليون وحدة، بقيمة تجاوزت الـ 333 مليون ريال.

وأوضح ” العيسى ” ، أن هناك حوالي 55 مليون وحدة مُنع دخولها، بسبب عدم مطابقتها للمواصفات، مشيرًا إلى أن إجمالي المضبوطات لجميع المواد المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة، يصل إلى 193 مليون وحدة ومليون لتر، و56 مليون كيلوجرام، فضلًا عن إحباط وضبط 52 مليون حبة مخدرة.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم ” الجمارك ” : ” الغش والتقليد لا تكاد تخلو دولة في العالم من تأثيراتهما، سواء كانت متقدمة أو نامية، ولا تستطيع أي جهة أن تكافح ذلك بنفسها، وبالتالي لا بد من تضافر جميع الجهات المعنية ” .

وأكد ” العيسى ” ، أن محور التسهيل التجاري من أهم المحاور الإستراتيجية لدى الجمارك، والتي تعمل على تحقيقه، مبينًا أن الجمارك تعمل الآن على تطبيق الفسح خلال 24 ساعة في المنافذ البرية خلال الفترة القادمة، وذلك بعد تطبيقه في المنافذ الجمركية البحرية والجوية.

فيما أشار ” العيسى ” ، إلى أن الجمارك تعمل أيضًا على إعادة هندسة الإجراءات الجمركية وتطويرها، وذلك تبعًا لأحدث الممارسات العالمية في هذا الشأن.