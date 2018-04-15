بالفيديو.. فنانة شهيرة: لا أقبل مشاهد التقبيل في التمثيل لأني بقرف

نورة الشهري(صدى):

تحدثت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور خلال استضافتها في برنامج ” أنا وأنا ” مع الإعلامية سمر يسري ، عن أدوارها التمثيلية وطريقة أختيارها .

وقالت ريهام عبد الغفور خلال الحلقة ، أن تفكيري تجاه الأدوار التمثيلية تغير عن السابق بعد الخبرة التي اكتسبتها خلال مشواري الفني، مشيرة إلى أنها تخلت عن الفكر السطحي إلى العقلانية في اختيار الأدوار.

ورداً على سؤال بشأن قبولها دور فني ترتدي خلاله ” مايوه ” ، أو مشهد فيه ” قبلات ” ، قالت: ” المايوه عادي ولكن البوس لأ لأني بقرف ” .