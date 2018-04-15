توافقًا مع رؤية المملكة 2030.. المدير الإقليمي للنقل التعليمي يزور تعليم مكة

سعيد العجل(صدى):

زار المدير الإقليمي للنقل التعليمي بالمنطقة الغربية الأستاذ عبدالله بن عبد الغني الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة والتقى خلال الزيارة المدير العام للتعليم بالمنطقة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي، حيث أتت الزيارة بمناسبة تجديد العقد مع شركة تطوير لمدة 5 سنوات.

حضر اللقاء مساعد المدير العام للشؤون المدرسية محمد المدخلي ومشرف تطوير للنقل التعليمي بمكة المكرمة أيمن بخاري، وجرى خلال الزيارة بحث المواضيع التي تتعلق بزيادة مخصص النقل التعليمي بمنطقة مكة المكرمة بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تسعى لزيادة إعداد المعتمرين والحجاج وتوفر النقل التعليمي والذي يؤدي إلى تخفيف ازدحام السيارات في المنطقة المركزية ويخفف من الأعباء على الأسر المحتاجة للنقل .