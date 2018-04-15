الشهري: خادم الحرمين قدم الحل للعرب في قمة الظهران

عادل الحربي(صدى):

أكد الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور حمدان الشهري، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، قدَّم الحل للعرب بأن يكونوا أو لا يكونوا، خلال كلمته بالقمة العربية اليوم.

وقال ” الشهري ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الملك سلمان الْيَوْم في القمة يقدم الحل للعرب لأن يكونوا أو لا يكونوا. السعودية ماضية لوحدها ومع أشقائها الصادقون فمن أراد أن يصعد معنا قطار الحرمين أهلاً به وإلا فليذهب لسرداب الخامنئين ” .

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