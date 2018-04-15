بموافقة أردوغان.. تركيا تستعد لاستيراد لحم الخنزير من البوسنة والهرسك

أنقرة(صدى):

أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرار استيراد لحم الخزير؛ حيث ستبدأ أنقرة قريبًا في استيراد لحم الخنزير والخيل من البوسنة والهرسك.

كما ينص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية التركية، على عدم فرض ضريبة جمركية على لحوم الحيوان الطازجة أو المبردة أو المجمدة حتى 8 آلاف طن ولحم الخروف والماعز حتى 2000 طن.

وأوضحت الجريدة أن تركيا فتحت حصة تعريفية معفاة من الجمارك أمام واردات اللحوم والمنتجات الزراعية من البوسنة والهرسك، وذلك بما يشمل واردات سكر النشا ولحم الخنزير والخيل.

ومن الجدير بالذكر، إنه قررت تركيا استيراد 500 طن من لحم الخنزير من جمهورية مولدوفا بموجب القرار الذي نشر في الصحيفة الرسمية بتاريخ 17 ديسمبر عام 2016.