أبو الغيط: يجب علينا التضامن مع السعودية في إجراءاتها لصون أمنها

علي القحطاني(صدى):

قال أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأثنين، إن الأزمات المشتعلة في المنطقة العربية، تخصم من رصيد أمننا العربي.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة الظهران العربية، أن التهديدات الكبرى التي تواجه العرب تتساوى في أهميتها وتتطابق في خطورتها.

وأشار أبو الغيط إلى أنه هناك دول عربية أصبحت ساحة لتدخلات دولية ومنافسات إقليمية.

وبشأن التدخلات الإيرانية في أزمة اليمن، أضاف: ” الإيرانيون استفادوا من هشاشة الوضع اليمني وانقلبوا على الشرعية الدستورية ” .

وعن الأزمة السورية قال : ” الدول العربية يجب أن تصيغ استراتيجية مشتركة بشأن سوريا ” ، متابعًا: ” النظام السوري يتحمل مسؤولية كبيرة في انهيار الوطن العربي وفقدان الكرامة ” .

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، علق أبو الغيط قائلًا: ” الجهد العربي نجح في اتخاذ موقف حازم ضد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ” ، مشيرًا إلى أن الوحدة الفلسطينية هدف ملح تأخر تحقيقه.

وبدأت فعاليات القمة العربية الـ29، اليوم الاحد، بمشاركة 17 رئيسًا وملكًا عربيًا، لبحث الأوضاع في المنطقة العربية، حيث تتصدر أجندة الأعمال ملفات إقليمية أبرزها الوضع في سوريا والأزمة في اليمن والتدخلات الإيرانية في المنطقة.