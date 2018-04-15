بالفيديو.. فتاة تسقط صديقتها بطريقة مروعة على الرصيف
تسبب مزاح فتاة مصرية مع صديقاتها في سقوطها بطريقة مروعة على الرصيف بالشارع.
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثلاث فتيات يمزحن مع بعضهن في الشارع، حيث حاولت احداهن حمل صديقاتها على ظهرها لتسقط الأخيرة بطريقة مروعة على الأرض وسط صدمة الموجودين وصرخات الفتاة من قوة السقطة.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1086 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9772 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههههه. صحـيح ألغــباء مضـــر بالصـحه .😁🙄😆.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45715 ] نشر منذ 3 ساعات
لقد قال الأول // ياحامل الأثقال خففها شوي ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27114 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله يستر