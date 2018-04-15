بالفيديو.. فتاة تسقط صديقتها بطريقة مروعة على الرصيف

القاهرة(صدى):

تسبب مزاح فتاة مصرية مع صديقاتها في سقوطها بطريقة مروعة على الرصيف بالشارع.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثلاث فتيات يمزحن مع بعضهن في الشارع، حيث حاولت احداهن حمل صديقاتها على ظهرها لتسقط الأخيرة بطريقة مروعة على الأرض وسط صدمة الموجودين وصرخات الفتاة من قوة السقطة.