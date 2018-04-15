خادم الحرمين يفتتح القمة العربية بالقضية الفلسطينية.. ويدين إرهاب إيران

نايف السالم(صدى):

رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتسلمه رئاسة القمة العربية في دورتها الـ29، موجهًا الشكر إلى ملك الأردن الملك عبدالله الثاني بعد اختتامه الدورة الـ28 من القمة العربية.

وتمنى خادم الحرمين الشريفين في افتتاحه للقمة التوفيق والنجاح في أعمال قمة الظهران، مفتتحًا حديثه بالقضية الفلسطينية، قائلًا ” القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى وستظل كذلك حتى حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.

وأكد خادم الحرمين على التزام المملكة بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، لافتًا إلى دعمها الكامل لحل الأزمة اليمنية بحل سياسي وفق المبادرة الخليجية.

وحمل خادم الحرمين مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران المسؤولية الكاملة لاستمرار المعاناة في اليمن، مؤكدًا على دعم المملكة لجهود المجتمع الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

كما أشار إلى أن تحدي الإرهاب من أخطر ما يواجه العالم في الفترة الحالية، مطالبًا بموقف أممي حازم تجاه السلوك الإيراني الخطير في المنطقة ما يهدد الأمن القومي العربي، مجددًا الإدانة الشديدة للأعمال الإرهابية التي تنفذها إيران في المنطقة ونرفض تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية.

ورحب خادم الحرمين بما توافقت عليه الآراء بشأن إقامة القمة العربية، آملين أن تسهم في دفع عجلة الثقافة العربية الإسلامية، مؤكدًا أن الأمة العربية ستظل رغم أي ظروف عصية برجالها ونسائها طامحة بشبابها وشاباتها.

وقال خادم الحرمين في اختتام كلمته بافتتاح الجلسة ” طرحنا أمامكم مبادرة للتعامل مع التحديات التي تواجهها الدول العربية بعنوان ” تعزيز الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة ” مؤكدين على أهمية تطوير جامعة الدول العربية ” .

يُذكر أن فعاليات القمة العربية الـ29، بدأت اليوم الاحد، بمشاركة 17 رئيسًا وملكًا عربيًا، لبحث الأوضاع في المنطقة العربية، حيث تتصدر أجندة الأعمال ملفات إقليمية أبرزها الوضع في سوريا والأزمة في اليمن والتدخلات الإيرانية في المنطقة.