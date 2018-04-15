بالصور.. نقل ” أسرة غابة صبيا ” لمبنى ملائم على نفقة نائب أمير جازان

تركي السالم(صدى):

أصدر سمو الأمير محمد بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة جازان، توجيهاته للجهات المعنية، بالوقوف على أوضاع أسرة غابات صبيا، حيث كان قد اًكتشف أن عجوز تسكن أسفل شجرة مع أحفادها الأيتام في هذه الغابات.

وبناءً على توجيهات سموه، بادر المهندس أحمد القنفذي، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، ومحافظ صبيا منصور الداود، وشيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع إبراهيم الذروي، بالوقوف على معاناة الأسرة التي تسكن موقعًا غير ملائم في غابات محافظة صبيا.

ومن جانبه، أشار ” القنفذي ” إلى أن توجيهات نائب أمير منطقة جازان قد صدرت بشكل فوري، بنقل الأسرة إلى مبنى ملائم على نفقته الخاصة، حتى انتهاء الإجراءات القانونية لمساعدتهم من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فضلًا عن دعم الجمعية الخيرية بالمحافظة.

ولفت ” القنفذي ” ، إلى أن فرع الوزارة سيتابع إجراءات معاملة الأم في الأحوال المدنية، مؤكدًا أن الأم لديها معاملة في الأحوال المدنية، ولديها أقارب وإخوة سعوديون، ولكن أبناؤها يمنيون من أب يمني، فيما بيَن أن الفرع سيقدم الخدمات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات حيالهم.