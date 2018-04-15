بالفيديو.. القحطاني يكشف عن مستقبله بعد الاعتزال: سأبقى في الهلال

طلال الغامدي(صدى):

أوضح لاعب الهلال المعتزل ياسر القحطاني، أنه من المقرر أن يتولى منصب إداري في قلعة الزعيم بعد اعتزاله.

وأشار ” القحطاني ” خلال حوار لبرنامج ” تفاعلكم ” عبر قناة ” العربية”، إلى أنه تلقى عرضًا للعمل في الجانب الإداري بالنادي؛ وكانت مصادر كشفت أنه ربما يتم اختياره مديراً أو مشرفاً عاماً على الفريق.

وعلى جانب أخر أعرب ” القحطاني ” أنه يشعر بالندم لأنه خاض تجربة احتراف كرة القدم لافتًا إلى أنه كان يرغب في العمل كطيار حربي لو لم يحترف.