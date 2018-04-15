مليون و375 ألف يستخدمون تطبيق القيمة المضافة بـ ” الزكاة والدخل “

حمود العنزي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن وصول عدد مستخدمي ” تطبيق ضريبة القيمة المضافة ” إلى 1.375.813 مستخدمًا؛ حيث بلغ عدد تحميل التطبيق عبر نظام ” IOS ” 869,915، بينما وصل عدد التحميل عبر نظام الأندرويد إلى 505,898.

وأطلقت الزكاة والدخل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالتزامن بدء تطبيق الضريبة في 1 يناير 2018، بينما يعد التطبيق من الجهود المتكاملة التي تبذلها الهيئة لدعم الأفراد والمنشآت على حدٍ سواء ضمن إطار تطبيق الضريبة، بالإضافة إلى الحد من أي محاولات للتلاعب التي قد يتعرض لها المستهلك.

وعلى جانب آخر، قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل، حمود الحربي، أن: ” الهيئة تلقت العديد من البلاغات عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ حيث أسهمت تلك البلاغات في دعم الحملات الميدانية لفرق التفتيش التابعة للهيئة في تحرير العديد من المخالفات بحق المنشآت المخالفة لنظام واللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في مختلف مناطق المملكة، واستهدفت تلك الحملات العديد من القطاعات والأسواق بالمملكة للتأكد من سلامة تطبيق ضريبة القيمة المضافة. ”