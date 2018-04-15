خادم الحرمين يتسلم أعمال القمة الـ29 من ملك الأردن

عادل الحربي(صدى):

تسلَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، أعمال القمة العربية الـ29 من الملك عبدالله ملك الأردن، منذ قليل، والذي أعلن انتهاء أعمال القمة العربية الـ28.

وأكد ملك الأردن في كلمته بالقمة، على الحق الأبدي للشعب الفلسطيني والعرب المسلمين في القدس الشريف، وضرورة الوقوف بجانب الفلسطينيي في صمودهم لتحقيق دولتهم.

وأضاف أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس واجب ومسؤولية تاريخية يعتز الأردن بحملها، مؤكداً على استمرار حمل هذه المسؤولية والعمل على تثبيت صمود المقدسيين والتصدي لمحاولات المساس بهوية القدس بالتنسيق مع السلطات الفلسطينية.

وأشاد بالتطورات الإيجابية وانتصار الشعب العراقي، على تنظيم ” داعش ” ، مؤكداً على وقوف الأردن إلى جانبهم، وعلى ضرورة استكمال الانتصار العسكري لعمليات السياسية التي تشمل جميع مكونات الشعب العراقي.

كما أكد على ضرورة السعي للتوصل لحل سياسي يحفظ وحدة سوريا ويساهم في عودة اللاجئين، مشيراً إلى دعم الأردن لكافة المباردات التي تهدف لدعم العملية السياسية وخفض التصعيد على الأرض .