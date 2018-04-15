سبب تسمية ” الجبل الأسود ” الذي يمثل جمال الطبيعة في جازان

تركي السالم(صدى):

يعكس الجبل الأسود بمنطقة جازان جنوب غرب المملكة، جمال الطبيعة وهوائها العليل بنسماته الباردة والممطرة طوال العام، ليرسم لوحة شكلتها السحب البيضاء بين جنبات صخور الجبل التي تكسوها الخضرة.

وتعود تسمية ” الجبل الأسود ” بهذا الاسم، إلى غطائه النباتي الكثيف، الذي يضفي عليه اللون الأسود لناظره من بعيد، في حين تكسوه أشجار العرعر والمجري والزيتون البري والتي تحجب ضوء الشمس.

حيث تمكن سكان الجبل الأسود، من تحويل الجبال الشاهقة إلى مدرجات زراعية، تجود بأنواع الحبوب والخضراوات والفواكه، والنباتات العطرية التي تفوح عبر أجواء الجبل بشذاها الطيب.

ويظهر الجبل على شكل قوس، يبدأ من الشمال لينحني نحو الشرق عند أعلى قمة في الجبل، ويحد الجبل من الشمال والشمال الغربي جبل القهر ووادي لجب الواقع بمحافظة الريث، ومن الجنوب جبال منجد بمحافظة هروب.

بينما توجد في المنطقة الواقعة جنوب الجبل، جبال ” الصهاليل ” ، ويبلغ طول الجبل حوالي 1800م، ويسكنه أكثر من ألفي نسمة، ويعمل معظمهم في الزراعة ورعي الماشية بالمنطقة.