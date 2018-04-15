” الحرس الوطني ” يحتفل بتخريج دورتي صواريخ الدفاع الجوي و ” القيادة والسيطرة “
احتفل مركز تدريب وصيانة الدفاع الجوي التابع لوزارة الحرس الوطني، اليوم الأحد، بتخريج دورة عضو طاقم صواريخ الدفاع الجوي ودورة مشغل أنظمة القيادة والسيطرة.
ونشر الحساب الرسمي للحرس الوطني على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” صورًا توضح الاحتفال بتخريج الطاقمين في مركز التدريب والصيانة الخاص بالدفاع الجوي.
ماجد[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 4 ساعات
الله معهم
طلال[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 4 ساعات
ماشاء الله عليهم الله يحميهم
خديجه[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 4 ساعات
😍😍🌼🌼
همس[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يعطيهم العافيه
عمار[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 4 ساعات
رجال 💪💪💪