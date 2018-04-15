” التعليم الأهلي ” يحذر من زيادة الرسوم الدراسية
حذر التعليم الأهلي، اليوم الأحد، من زيادة الرسوم الدراسية مالم يصدر بها قرارًا من اللجنة الوزارية مع ضرورة إشعار أولياء الأمور بها.
ونشرت وزارة التعليم تعميم عام وعاجل إلى جميع المدارس الأهلية والعالمية ومدارس الجاليات ” بنين وبنات ” ، بشأن القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية.
الواقع[ عدد التعليقات: 6024 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب ادعموا وخففوا الرسوم على القطاع الأهلي فهو كذلك يستوعب الكثير من الموظفين السعودين والسعوديات وتعليمه حقيقية راقي واهتمام في الأبناء فنجدهم يتحدثون انجليزي والفرنسية بطلاقة رغم صغر أعمارهم لوجود كوادر مميزة في هذا القطاع