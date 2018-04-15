” التعليم الأهلي ” يحذر من زيادة الرسوم الدراسية

علي القحطاني(صدى):

حذر التعليم الأهلي، اليوم الأحد، من زيادة الرسوم الدراسية مالم يصدر بها قرارًا من اللجنة الوزارية مع ضرورة إشعار أولياء الأمور بها.

ونشرت وزارة التعليم تعميم عام وعاجل إلى جميع المدارس الأهلية والعالمية ومدارس الجاليات ” بنين وبنات ” ، بشأن القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية.

