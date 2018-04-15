” الشهري ” يوضح أسباب مناقشة القضايا السياسية فقط في القمم العربية

نايف السالم(صدى):

أعرب الدكتور حمدان الشهري، الكاتب والمحلل السياسي، عن تمنيه لو كانت القمم العربية لمناقشة القضايا التنموية والاقتصادية والبحث في مجال تطويرها.

وأكد ” الشهري ” ، أن الظروف الراهنة في الوطن العربي تحتم مناقشة القضايا السياسية والأمنية؛ لأن بدون حلها سيكون من الصعب الحديث عن التنمية، قائلاً : ” نأمل أن يعرف العرب أن إيران هي المهدد الأول والأخطر لأمنهم و يواجهونها ” .

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات القمة العربية الـ29، بعد قليل، بمشاركة 17 رئيسًا وملكًا عربيًا، لبحث الأوضاع في المنطقة العربية، حيث تتصدر أجندة الأعمال ملفات إقليمية أبرزها الوضع في سوريا والأزمة في اليمن والتدخلات الإيرانية في المنطقة.