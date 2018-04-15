بالصور.. ” تويوتا ” تطلق لاندكروزر LCV الجديدة في بريطانيا

لندن(صدى):

اذا كنتم تبحثون عن سيارة تجارية قوية وشرسة مع قدرات للطرق الوعرة, فقد قدمت تويوتا بريطانيا لكم هذا الموديل الذي تبحثون عنه بالتأكيد. وتعتبر هذه السيارة هنا أول نسخة تجارية من تويوتا لاندكروزر تعرض في بريطانيا حيث تسعى الشركة لجذب مزيد من الاهتمام بالسيارة متعددة الاستخدامات في السوق الإنجليزي .

وستقدم تويوتا نسخة بقاعدة عجلات طويلة وأخرى قصيرة من السيارة بثلاثة وخمسة أبواب على التوالي وفي كلتا الحالتين فالمقاعد الخلفية تم ازالتها لتوفير مساحة أكبر للتخزين يمكنها أن تستوعب حتى 1.574 لتر في نسخة السيارة بقاعدة عجلات قصيرة و2.216 لتر في النسخة بقاعدة عجلات طويلة مع سعة تحميل خلفية تتراوح من 593 الي 756 كجم على التوالي.

وكلا نسختي السيارة تويوتا لاندكروزر LCV يمكنهما سحب مقطورات خلفهما بحمولات حتى 3 طن. وتأتي السيارة بمحرك D-4D تيربو ديزل سعة 2.8 لتر بقوة 175 حصان وناقل حركة مانيوال من 6 سرعات بصورة قياسية ونظام دفع رباعي دائم مع نظام تفاضلي محدود الانزلاق تورسين في الوسط وخلوص ارضي 215 مم .

وتأتي السيارة الجديدة بعجلات 17 بوصة صلب وفرش قماشي للمقاعد وتكييف هواء ودخول للسيارة بدون مفتاح ونظام صوتي من 6 سماعات وسيبدأ سعر النسخة بقاعدة عجلات قصيرة من 27.546 استرليني والنسخة الاطول بسعر 28.509 استرليني.

