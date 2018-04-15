بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الخامسة بحساب المواطن
أعلن برنامج حساب المواطن، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الخامسة، اليوم الأحد، من خلال بوابته الإلكترونية على شبكة الإنترنت.
وقال البرنامج في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” حساب المواطن يبدأ اليوم باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الخامسة (لشهر أبريل) لمن لديه اعتراض على قيمة الدعم المقدم له، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية هنا ” .
وشرح البرنامج آلية تقديم الاعتراض على مبلغ الدعم، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر موقع ” يوتيوب ” .
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