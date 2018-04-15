بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الخامسة بحساب المواطن

عادل الحربي(صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الخامسة، اليوم الأحد، من خلال بوابته الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

وقال البرنامج في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” حساب المواطن يبدأ اليوم باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الخامسة (لشهر أبريل) لمن لديه اعتراض على قيمة الدعم المقدم له، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية هنا ” .

وشرح البرنامج آلية تقديم الاعتراض على مبلغ الدعم، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر موقع ” يوتيوب ” .