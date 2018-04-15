اكتشفي سر الزيوت الأساسية في علاجها الآمن لبشرتك

أماني الغامدي(صدى):

رغم الاعتماد لعقود طويلة على الزيوت الأساسية في الأغراض الطبية والعلاجات العطرية، وكذلك نظم العناية بالبشرة، إلا أنّه في الآونة الأخيرة بدأنا نشهد تحركاً ملحوظاً صوب منتجات العناية بالبشرة الطبيعية، خصوصاً فيما يتعلق باستخدام الزيوت الأساسية داخل منتجاتنا.

ورغم الخواص العلاجية التي تبدو مفيدة من الناحية الظاهرية بالنسبة لتلك الزيوت الأساسية، إلا أن هناك حالة من النقاش الدائر في الوقت الحالي بخصوص ما إن كانت مفيدة أم ضارة لبشرتنا.

وشدد الخبراء مؤخراً على ضرورة التعامل بحيطة وحذر مع تلك الزيوت الأساسية، خصوصاً إن كانت البشرة من النوع الحساس.

في هذا السياق قالت روز ماري سويفت خبيرة المكياج، ومؤسسة علامة منتجات طبيعية : ” يتعين على أي شخص يعاني من حساسية البشرة أو من أمراض مثل الوردية، الأكزيما والصدفية أن يتجنب استخدام الزيوت الأساسية ” .

وفي مقابل ذلك أيضاً، لم يغفل الخبراء ما قد تنطوي عليه تلك الزيوت الأساسية من فوائد، والتي من بينها تهدئة الإلتهابات ومنح الجسم كمية معقولة من مضادات الأكسدة.

وملخص القول، وفق تقييمات الأطباء والخبراء الآن، يجب أن يتم التعامل بحذر مع تلك الزيوت، خصوصاً إذا كان استخدامها مقترن بالوجه، مع ضرورة الاهتمام بشرائها من أماكن موثوق بها، والانتباه لمقدار الجرعة وتركيزها، ومعرفة ما إذا كانت البشرة حساسة أم لا.