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نيمار يروي كيف بدأت علاقته مع ميسي

نيمار يروي كيف بدأت علاقته مع ميسي
نواف السالم(صدى):

قال لاعب باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار دا سيلفا، إن صداقته مع ليونيل ميسي نجم البرسا بدأت في عام 2013.

وأوضح ” نيمار ” : ” حينما لم ألعب جيداً ثم بدأت أبكي جاء إلى ميسي وقال لي: يجب ان تلعب كرة القدم كما كنت في البرازيل ولا تخاف من شئ ” .

وأضاف: ” قال ميسي لي اللعب مع العديد من النجوم سوف يجعلك تعود لمستواك ” ، مستكملًا : ” وبعد حديث ميسي أصبح لدي ثقة وبدأت أُظهر ما لدي وشعرت بالراحة والسعادة وبدأت صداقة كبيرة بيني وبين ميسي ” .

يجدر الإشارة إلى أن نيمار انتقل إلى الدوري الفرنسي، في صفقة ضخمة كانت حديث الوسط الرياضي؛ وانتشرت الشائعات حول توتر علاقته بميسي.


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