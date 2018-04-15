بعد انتهاء جولات ولي العهد.. مايكروسوفت تطرح منتجها الجديد للحوسبة السحابية

نايف السالم(صدى):

بدأت بشائر جولات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، في الظهور، حيث طرحت شركة مايكروسوفت الأمريكية، منتجها الجديد للحوسبة السحابية الهجينة في المملكة.

وتطلق ” مايكروسوف ” هذا المنتج والمعروف باسم ” AZURE STACK ” ، بالتعاون مع شركتي صحاري نت ولينوفر، بحيث ستكون صحاري نت أول مزود معتمد للمنتجات، فيما ستكون شركة لينوفو مسؤولة عن توفير الأجهزة الخاصة بـ AZURE STACK .

وبموجب هذا التعاون، فمن المنتظر أن يتمكن العملاء في جميع القطاعات من الوصول إلى الخدمة التي تلبي احتياجات الحوسبة السحابية المختلطة.

من جانبها، أوضحت مايكروسوفت، أن حجم سوق الحوسبة السحابية في المملكة يقدر بنحو 29 مليار دولار، متوقعة زيادة هذا الرقم؛ لكونه يمثل توجهاً مدفوعاً من المؤسسات الحكومية في المملكة للاستفادة من الحوسبة السحابية وتلبية أهداف التحول الرقمي.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، كان قد التقى الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا، وذلك خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية؛ لتبادل الأحاديث حول التعاون بشأن تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، ودعم التحول الرقمي والابتكار القائم على المعرفة وفقاً لرؤية 2030 .